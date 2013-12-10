Канада проводила слежку почти за 20 странами в сотрудничестве с США - СМИ
Канадские спецслужбы в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США следили за почти двумя десятками стран.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт телеканала CBC News.
Телеканал ссылается на секретные документы, предоставленные журналистам бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении CBC News, АНБ тесно сотрудничало с Центром безопасности коммуникаций Канады в вопросах слежки за «приблизительно двадцатью приоритетными партнерами» страны по всему миру.
«Сотрудничество в разведдеятельности с Канадой касается международных и транснациональных вопросов», - говорится в документе.
Каких конкретно стран касалась совместная разведдеятельность, в документе не уточняется. При этом говорится, что благодаря Канаде «АНБ получило доступ к территориям, недоступным США». В документе также отмечается, что обе стороны желали бы расширить и усилить свое сотрудничество.
Ранее стало известно, что АНБ прослушивало телефонные разговоры участников саммитов «Большой двадцатки» и «Большой восьмерки» в Канаде с разрешения правительства страны.
Скандал вокруг деятельности АНБ начался после того, как экс-сотрудник фирм, сотрудничавших с ЦРУ и АНБ, Эдвард Сноуден обнародовал детали сверхсекретной программы PRISM, которая позволяла перехватывать трафик с ведущих сайтов в интернете, таких как Google и Facebook.