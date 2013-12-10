Канада проводила слежку почти за 20 странами в сотрудничестве с США - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт телеканала CBC News.

Телеканал ссылается на секретные документы, предоставленные журналистам бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении CBC News, АНБ тесно сотрудничало с Центром безопасности коммуникаций Канады в вопросах слежки за «приблизительно двадцатью приоритетными партнерами» страны по всему миру.

«Сотрудничество в разведдеятельности с Канадой касается международных и транснациональных вопросов», - говорится в документе.

Каких конкретно стран касалась совместная разведдеятельность, в документе не уточняется. При этом говорится, что благодаря Канаде «АНБ получило доступ к территориям, недоступным США». В документе также отмечается, что обе стороны желали бы расширить и усилить свое сотрудничество.

Ранее стало известно, что АНБ прослушивало телефонные разговоры участников саммитов «Большой двадцатки» и «Большой восьмерки» в Канаде с разрешения правительства страны.

Скандал вокруг деятельности АНБ начался после того, как экс-сотрудник фирм, сотрудничавших с ЦРУ и АНБ, Эдвард Сноуден обнародовал детали сверхсекретной программы PRISM, которая позволяла перехватывать трафик с ведущих сайтов в интернете, таких как Google и Facebook.