Президент Германии бойкотирует олимпиаду в Сочи

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на журнал Der Spiegel, "это решение следует интерпретировать как критику нарушений прав человека и протест против репрессий оппозиции в России".

Йоахим Гаук в то же время пытается показать, что его отказ от поездки в Сочи не является неуважением к немецким атлетам. Он намерен принять их после возвращения с Олимпиады 24 февраля в Мюнхене, пишет Der Spiegel.

Со времени вступления в должность президента ФРГ в марте 2012 года Гаук еще ни разу не посещал РФ с официальным визитом. В то же время он неоднократно выступал с критикой нарушения прав человека и притеснений оппозиционных СМИ в России .

В июне прошлого года Гаук отказался от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Официальной причиной были названы проблемы с рабочим графиком .