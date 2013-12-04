Помощник Сноудена готов опубликовать новые документы о спецслужбах США

"Я намерен публиковать эти документы до последнего. Я не говорю, что самое худшее впереди — людям свойственно привыкать к откровениям, но у меня есть множество бумаг об Агентстве национальной безопасности (АНБ США)", — сказал Гринвальд в интервью, которое выйдет в среду в журнале Telerama, подчеркнув, что буквально "сидит на горе документов", пишет РИА Новости.

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Он отметил, что представители СМИ разных стран обращаются к нему с просьбами о сотрудничестве. "Я не могу удовлетвориться тем, что просто передам журналистам то, чем они интересуются, — я могу быть только журналистом, принимать участие в их расследованиях, быть соавтором их статей", — отмечает помощник Сноудена.

После увольнения из газеты Guardian Гринвальд занялся собственным проектом, который финансируется на деньги создателя торговой интернет-площадки eBay Пьера Омидьяра. Помимо разоблачений, посвященных национальной безопасности и свободам человека, сотрудники нового проекта будут заниматься также вопросами экономики, экологии и спорта.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в 2013 году распространил информацию о программах слежки американских спецслужб. В США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. Он прибыл в Россию в июне транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево". В августе Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год, а в ноябре он получил работу по поддержке крупного российского сайта.