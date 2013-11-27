Обама помиловал в честь дня Благодарения индюков Попкорна и Карамель

В этом году честь стать главными индюками страны выпала уроженцам штата Миннесота, лидера индустрии птицеводства США. На протяжении месяцев, предшествующих празднику, вылупившихся в начале июля президентских птиц специально тренировали перед ответственным мероприятием, сообщает РИА Новости.

Национального индюка и его «дублера», необходимого на случай, если главная птица откажется вести себя соответственно случаю, американцы выбирали на странице Белого дома в Facebook.

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Неожиданностей ежегодно проходящая по одному и тому же сценарию короткая церемония, в которой президент принял участие с дочерями Сашей и Малией, не принесла.

«Официально объявляю, что Попкорн выиграл в напряженной борьбе и доказал, что даже индюк со смешным именем может найти свое место в политике», - сказал президент США. «Освобождаем тебя от клюквенного соуса и начинки», - провозгласил глава государства.

Он поздравил с наступающим праздником (в этом году он выпадает на 28 ноября) американцев и поблагодарил военнослужащих своей страны, несущих службу в интересах родины. Обама напомнил, что день Благодарения - это время, когда необходимо помогать нуждающимся, и сообщил, что позднее он с супругой и дочерями продолжит традицию благотворительности: посетит помогающую бедным организацию и передаст им пару индеек из Миннесоты, которым повезло меньше, чем Попкорну и Карамели.

Помилованные птицы по традиции предстоящий месяц рождественских и новогодних праздников проведут в поместье Джорджа Вашингтона. После праздников птицы переедут доживать свой век в поместье Морвен парк.