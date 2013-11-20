Обама вручил Президентскую медаль свободы Клинтону

Экс-президент Билл Клинтон, бывший сенатор Ричард Лугар, лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина, популярная телеведущая Опра Уинфри, ряд других политических и общественных деятелей, выдающихся представителей науки, культуры и спорта удостоены высшей гражданской награды США - Президентской медали свободы. Почетные награды им вручил в Белом доме президент Барак Обама, сообщает ИТАР-ТАСС.

Выступая на торжественной церемонии, он напомнил, что список обладателей Президентской медали свободы включает уже 500 человек, в числе которых немало прославленных политиков, общественных деятелей. "Однако в нынешнем году вручение награды имеет особое значение, поскольку исполняется 50 лет с того момента, как она была учреждена президентом Кеннеди", - сказал Обама.

В действительности Медаль свободы была учреждена по решению президента Гарри Трумэна еще в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. А в 1963 году Джон Кеннеди изменил статут награды. Ее стали присуждать в мирное время за "особый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, в укрепление мира во всем мире, в развитие культуры или иные важные общественные и личные начинания". Вручить медаль может только лично президент страны.

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Отмечая заслуги нынешних лауреатов, Обама напомнил, что 42-й президент США Билл Клинтон, занимавший кресло в Белом доме с 1993 по 2001 год, и сейчас продолжает активную общественную деятельность, в том числе по развитию экономики и здравоохранения в беднейших странах. "Основанный им фонд помог сохранить и улучшить жизнь буквально сотен миллионов людей", - сказал глава американской администрации.

Мир также стал лучше и безопаснее благодаря другому известному политику - бывшему сенатору-республиканцу Ричарду Лугару, а точнее его программе по оказанию содействия бывшему Советскому Союзу в ликвидации вооружений, оставшихся в наследство от "холодной войны", сказал Обама. Он также не преминул лично поблагодарить Лугара за то, что восемь лет назад тот "взял его, тогда еще молодого сенатора, под свое крыло". Когда Обама был избран в Конгресс от штата Иллинойс, Лугар стал одним из его наставников в сенатском комитете по иностранным делам и неоднократно брал его с собой в деловые поездки, в том числе в Россию.

Президент также указал на выдающиеся заслуги бывшего главного редактора газеты "Вашингтон пост" Бенджамина Брэдли, который в 1970-е годы не побоялся одобрить публикацию "документов Пентагона" о войне во Вьетнаме и материалов о Уотергейтском скандале, повлекших отставку президента Ричарда Никсона. "С этого началась новая эпоха журналистики расследований, которая держит американских лидеров под контролем и напоминает нам, что свобода в нашей стране основывается на свободе печати", - сказал Обама.

Он также вручил Президентскую медаль свободы правозащитнице Глории Стайнем, баптистскому священнику Корду Тинделу Вивайну, легенде американского бейсбола Эрни Бэнксу, джазовому музыканту Артуро Сандовалу. Посмертно награды удостоены первая американская женщина-астронавт Салли Райд, бывший сенатор Дэниел Иноуэй и соратник Мартина Лютера Кинга правозащитник Байард Растин.

На этот раз среди лауреатов не оказалось иностранцев. Ранее Президентская медаль свободы была вручена, в частности, Маргарет Тэтчер, Нельсону Манделе, Вацлаву Гавелу, Анвару Садату, Шимону Пересу, Гельмуту Колю и Ангеле Меркель. Нынешний канцлер Германии получила эту награду от Обамы в 2011 году.