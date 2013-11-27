Бомбардировщики США вторглись в зону противовоздушной обороны Китая

ВВС КНР отслеживали полет двух американских бомбардировщиков B-52 через воздушное пространство над Восточно-Китайским морем, которое вошло в созданную Пекином зону противовоздушной обороны (ПВО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Минобороны страны, передает РИА Новости.

По сообщениям СМИ, бомбардировщики B-52 вошли в зону в ночь на среду без уведомления, как того требует китайская сторона.

Китай несколько дней назад ввел на этой территории опознавательную зону противовоздушной обороны, что вызвало протесты со стороны Токио и Вашингтона.

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"ВВС Китая отслеживали полет на протяжении всего маршрута и своевременно идентифицировали (их) как американские воздушные суда. Китайская сторона имеет возможность эффективно осуществлять контроль воздушного движения в обозначенном пространстве", - говорится в заявлении.

Ранее госдепартамент США заявил, что меры Китая направлены на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море, грозят повысить напряженность в регионе и создать риск инцидентов.

По информации американских СМИ, на борту двух стратегических бомбардировщиков оружия не находилось, а полет был учебно-тренировочным.