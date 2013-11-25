Япония рассказала, от кого собирается защищать воздушное пространство

Япония будет решительно защищать свое воздушное пространство и территориальные воды, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая в парламенте в понедельник в связи с решением КНР о создании зоны противовоздушной обороны (ПВО) над Восточно-Китайским морем, включающей спорные острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщает РИА Новости.

"На попытки изменить существующий порядок вещей, опираясь на силу, наша страна ответит со всей решимостью защитить свои территориальные воды и воздушное пространство", - цитирует слова премьера агентство Киодо.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в понедельник также подтвердил решимость Японии защитить свои интересы. "Это опасное положение может привести к непрогнозируемым ситуациям. Япония, в соответствии с международным законодательством и законом о силах самообороны, примет жесткие меры против нарушения своего воздушного пространства", - заявил министр.

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Согласно требованиям Пекина, начиная с 23 ноября, в рамках создания зоны ПВО над Восточно-Китайским морем все входящие в указанную зону воздушные суда заранее обязаны предоставлять идентифицирующую их информацию и данные о своем маршруте. В случае отказа китайская сторона оставляет за собой право применять меры военного характера.

Япония, США, Южная Корея выразили обеспокоенность в связи с этим решением. США подтвердили, что их союзнические обязательства перед Японией распространяются и на острова Сенкаку (Дяоюйдао). Правительство Южной Кореи заявило, что созданная КНР зона ПВО пересекается с южнокорейской зоной противовоздушной обороны к западу от острова Чеджу. Спор между КНР и Японией о принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао) обострился в середине 2012 года. Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав китайской империи еще 600 лет назад.