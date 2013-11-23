Китай ввел специальную зону противовоздушной обороны

Министерство обороны КНР в субботу опубликовало карту зоны противовоздушной обороны и обязательной идентификации воздушных судов над Восточно-Китайским морем, в которую оказалось включено пространство над спорными островами Сенкаку (Дяоюйдао), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Согласно требованиям, которые установил Пекин в отношении указанной зоны, все входящие в нее воздушные суда заранее обязаны предоставлять идентифицирующую их информацию и данные о своем маршруте. В случае отказа китайская сторона оставляет за собой право применять меры военного характера, сообщает РИА Новости.

Требования вступают в силу с 23 ноября.

Спор между КНР и Японией о принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао) ведется с начала 1970-х годов. Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав китайской империи еще 600 лет назад.

Территориальный спор обострился в середине 2012 года, когда японское правительство объявило о национализации островов. По Китаю прокатилась волна антияпонских демонстраций, а лидеры страны выразили готовность применять любые средства для защиты территориальной целостности и суверенитета КНР над островами.