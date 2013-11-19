Посла Испании вызвали в британский МИД из-за судна у Гибралтара

Посол Испании Федерико Трилло вызван в МИД Великобритании в связи с нарушением испанским судном границы территориальных вод британского Гибралтара, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на многократное выражение нашими дипломатами протеста Испании в связи с вторжением в последние месяцы в британские территориальные воды, испанское исследовательское судно Ramon Margalef на протяжении 20 часов 18 и 19 ноября находилось в британских территориальных водах Гибралтара. После обращения по радиосвязи от судна последовал ответ, что оно проводит наблюдательную работу с разрешения испанских властей и во имя интересов европейского сообщества", - говорится в заявлении британского министра по делам Европы Дэвида Лидингтона.

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"Я резко осуждаю это провокационное вторжение и призываю испанское правительство не допускать подобного впредь. Мы готовы делать все необходимое для защиты суверенитета Гибралтара, его экономики и безопасности. Мы считаем, что Испания, Гибралтар и Великобритания заинтересованы в том, чтобы избегать подобных инцидентов, поскольку они вредят диалогу и сотрудничеству", - отметил Лидингтон.

С испанским послом в настоящее время беседует и.о. постоянного заместителя министра иностранных дел Мэттью Райкрофт. В данном разговоре Райкрофт должен подчеркнуть серьезную обеспокоенность Великобритании в связи со сложившейся ситуацией, отмечается в сообщении МИД.

"Я поручил вызвать испанского посла в связи с последним неприемлемым вторжением в британские территориальные воды Гибралтара", - отметил, в свою очередь, глава ведомства Уильям Хейг в микроблоге в Twitter.