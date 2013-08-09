Великобритания пошлет к Гибралтару военные корабли

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам представителя министерства обороны страны, маневры будут проведены в рамках плановых учений. Как сообщает телеканал со ссылкой на источник в офисе премьер-министра, Дэвид Кэмерон в ходе телефонного разговора с испанским премьером Мариано Рахоем предупредил его о предстоящих маневрах.

Во время телефонного разговора в среду Кэмерон также выразил серьезную озабоченность планами Мадрида усилить контроль на границе с Гибралтаром и предупредил, что это может привести к ухудшению британо-испанских отношений.

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Ранее власти Испании заявили, что планируют ввести плату размером 50 евро за пересечение границы между Гибралтаром и Испанией, кроме этого существуют планы закрыть воздушное пространство для самолетов, направляющихся в аэропорт Гибралтара. На прошлой неделе посол Испании был вызван в МИД Великобритании для объяснения ситуации относительно задержек на границе с Гибралтаром, спровоцированных введением дополнительных проверок.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения в отношениях между Испанией и Великобританией. Англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.