Испания обдумывает, как наказать британский Гибралтар

Возмущение испанцев вызвало решение Гибралтара (территория Великобритании) возвести изгороди в спорных водах. Вкопанные в дно бетонные столбы, вроде как, должны способствовать восстановлению популяции рыб. Испанские власти же говорят, что конструкции закроют доступ к зонам промысла их рыбакам, сообщает Euronews.

Мадрид пригрозил принять ряд ответных мер.

Испания уже ввела таможенный контроль, в разгар сезона отпусков вызвавший километровые очереди на границе с Гибралтаром. А в будущем за пересечение границ еще и планируют брать спецсбор: 50 евро.

Также Мадрид угрожает установить налоговый контроль над шестью тысячами гибралтарцев, у которых есть недвижимость в Испании. Также рассматривают вариант закрытия воздушного пространства Испании для самолетов, следующих до Гибралтара.