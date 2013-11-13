Два истребителя столкнулись над Финляндией

Два истребителя ВВС Финляндии разбились в среду, 13 ноября, на западе страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на местную телерадиокомпанию Yle.

Самолеты BAE Hawk столкнулись в районе города Каухава. Пилоты успели катапультироваться, однако об их состоянии пока ничего неизвестно. Сейчас ведутся поиски места падения самолетов.

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Под Каухавой находится летная школа ВВС Финляндии. На ее аэродроме базируется сформированная еще в 1946 году 41-я эскадрилья истребителей, состоящая сейчас преимущественно из самолетов BAE Hawk. Среди них есть и подержанные машины, приобретенные в 2009 году у Швейцарии.

Самолеты Hawk разработаны британской компанией BAE Systems. Они относятся к классу учебно-тренировочных. По данным на 2012 год на вооружении военно-воздушных сил Финляндии состояли в общей сложности 66 таких самолетов различных модификаций.