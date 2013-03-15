Самолеты США отогнали иранский истребитель от беспилотника

Официальное заявление об этом распространил Пентагон.

Власти США подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат Predator проводил наблюдение над заливом в нейтральных водах, когда его попытался перехватить иранский истребитель F-4.

Изначально в министерстве обороны США заявили, что один из американских самолетов открыл предупредительный огонь по иранскому истребителю, однако позже чиновники опровергли эту информацию.

Ранее власти Ирана неоднократно заявляли о захвате иностранных беспилотников, передает Лента.ру.