Самолеты США отогнали иранский истребитель от беспилотника
05:01, 15 марта 2013Мир
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Иранский истребитель совершил попытку перехватить американский беспилотник над Персидским заливом, но отступил, встретив сопротивление двух военных самолетов США.
Официальное заявление об этом распространил Пентагон.
Власти США подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат Predator проводил наблюдение над заливом в нейтральных водах, когда его попытался перехватить иранский истребитель F-4.
Изначально в министерстве обороны США заявили, что один из американских самолетов открыл предупредительный огонь по иранскому истребителю, однако позже чиновники опровергли эту информацию.
Ранее власти Ирана неоднократно заявляли о захвате иностранных беспилотников, передает Лента.ру.
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