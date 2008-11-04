Два истребителя ВВС Южной Кореи столкнулись в воздухе

Два истребителя F-5E ВВС Южной Кореи столкнулись во вторник во время учебных полетов, один из истребителей с четырьмя ракетами на борту разбился, никто не пострадал, сообщает РИА новостисо ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. Пилоту истребителя, упавшего на рисовую плантацию в городе Пхочхон в 46 километрах к северу от Сеула, удалось благополучно катапультироваться, боевые заряды, находившиеся на борту, при ударе о землю не взорвались. Второй истребитель вернулся на базу, о степени полученных им повреждений не сообщается, передает агентство. Военные ищут на месте происшествия четыре ракеты класса "воздух-воздух", пока обнаружена только одна. Причины столкновения пока не ясны, начато расследование. На вооружении ВВС Южной Кореи находится около 100 американских истребителей производства компании Northrop Corp., закупленных в период с 1974 по 1978 годы.