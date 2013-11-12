МИД Польши намерен извиниться за нападение на Посольство России в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом польскому агентству РАР заявил пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховский.

”Сейчас МИД работает на дипломатической нотой, в которой будет высказано глубокое сожаление из-за беспорядков в понедельник перед Посольством России”, - сказал он.

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”Глубокое сожаление на языке дипломатии является формой высказывания извинений”, - добавил пресс-секретарь, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, который напомнил, что РФ потребовала извинений.

Войчеховский отметил, что МИД Польши заинтересован в конструктивном решении этого вопроса, и высказал надежду, что дипломатическая нота позволит выйти из ситуации.

Россияне должны получить этот документ самое не позже, чем завтра утром.

Пресс-секретарь также сообщил, что посол РФ сегодня на встрече в польском МИДе сообщил, что российские власти не заинтересованы в том, чтобы раздувать это дело, ожидают извинений, возмещение убытков и рассчитывают на объективное расследование вчерашнего инцидента.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 ноября, в Варшаве во время ”Марша независимости”, организованного радикальными националистическими организациями, произошло несколько инцидентов и столкновений молодых людей с правоохранителями и с представителями либеральных организаций.

Группа многочисленностью от 200 до 300 человек напала на несколько учреждений, среди которых Посольство России. По данным польских правоохранительных органов, хулиганы подожгли будку охранника посольства и бросали в сторону посольства камни и флаеры, выкрикивали неприличные слова в адрес россиян.

Организаторы марша заявили, что хулиганы не имеют никакого отношения к ним, отмечая, что в их мероприятии приняли участие ”десятки тысяч” людей, назвав их ”настоящими патриотами Польши”.

Сегодня, 12 ноября, в связи с инцидентом возле российского посольства в Варшаве посла Польши в России Войцеха Зайончковского вызывали в Министерство иностранных дел РФ.

Также сегодня польские власти осудили нападение хулиганов на Посольство России.