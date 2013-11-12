После инцидента в Варшаве, польского посла вызвали в МИД РФ

Посол Польши вызван в МИД РФ в связи с инцидентом у российского посольства в Варшаве, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства РФ.

"В связи с вчерашними бесчинствами в отношении российского Посольства в Варшаве посол Польши в России В. Зайончковский вызван в МИД России", - говорится в сообщении.

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Польские националисты и правые радикалы в понедельник провели "Марш независимости", в ходе которого у ворот российского посольства была подожжена полицейская будка, а в сторону дипмиссии летели камни, файеры и петарды. До этого демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей.