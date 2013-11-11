В Варшаве День независимости Польши отметили нападением на посольство РФ (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских правоохранительных органов, хулиганы подожгли будку охранника посольства и бросали в сторону посольства камни и фаеры, выкрикивали непристойности в адрес россиян.

Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в инциденте приняли участие "несколько сотен" хулиганов, которые ранее атаковали еще одно здание в центре Варшавы, где тоже возникла драка и дошло до поджога по меньшей мере двух автомобилей и "Арки толерантности".

По теме: В посольство России в Баку метнули ботинок

Столкновения возникли на пути "Марша независимости", который ежегодно проводят патриотически-националистические организации и на маршруте которого практически каждый год доходит до драк между сторонниками взглядов правого и левого толка.

По данным полиции, пострадали четверо полицейских, они были доставлены в больницу.

Полиции, по последним данным, удалось задержать более 10 хулиганов.

Власти Варшавы после появления информации о беспорядках решили отозвать разрешение на проведение марша, который, тем не менее, был продолжен.

Один из организаторов мероприятия Артур Завиша заявил в эфире телеканала TVN24, что участники марша не имеют никакого отношения к молодчикам, которые устроили драки в столице. По его словам, в марше принимают участие несколько десятков тысяч «настоящих патриотов Польши».

Польские СМИ отмечают, что столкновения, скорее всего, устроили представители неформальных групп радикальных футбольных фанов. Телеканалы демонстрировали, что большинство из них закрывали лица.

Cегодня в Варшаве прошло несколько мероприятий по случаю Дня независимости Польши, среди которых еще один марш, в котором приняли участие высокопоставленные должностные лица. Это мероприятие прошло без инцидентов.