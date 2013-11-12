После инцидента в Варшаве, полиция усиленно охраняет посольство Польши в Москве

03:14, 12 ноября 2013
Мир
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Усиленные наряды полиции находятся в окрестностях польского посольства в центре Москвы после беспорядков в Варшаве, произошедших в понедельник вечером возле дипломатического представительства РФ.

Беспорядки в Варшаве / Фото: Твиттер @PolandTalks

Полицейские с автоматами выставлены по периметру дипмиссии, расположенной по адресу: улица Климашкина, дом 4. Кроме того, вокруг посольства курсируют полицейские автомобили, сообщает РИА Новости.

Пока никаких происшествий не зафиксировано. Официальных комментариев правоохранительных органов  пока не было.

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Польские националисты и правые радикалы в понедельник провели "Марш независимости", в ходе которого у ворот российского посольства была подожжена полицейская будка, а в сторону дипмиссии летели камни, фаеры и петарды. Ранее демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что беспорядки на День независимости Польши портят репутацию страны, и пообещал сократить визит во Францию, чтобы лично услышать доклад о событиях понедельника. Беспорядки у посольства России во время "Марша независимости" также осудил МИД Польши.

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