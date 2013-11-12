Беспорядки на День независимости позорят Польшу - Туск

Туск пообещал сократить визит во Францию, где лидеры Евросоюза будут обсуждать безработицу среди молодежи, чтобы лично услышать от представителей МВД доклад о событиях понедельника, которые, по его словам, "превратились в трагедию", пишет РИА Новости.

"События этого вечера для Польши очень грустные. Это касается и недопустимого акта агрессии в отношении полицейских, которые охраняли российское посольство, и в отношении самого посольства. Выражаю соболезнования", — сказал премьер, возложив часть ответственности за беспорядки на своего главного политического оппонента — лидера партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.

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"Сегодня вечером я услышал из уст Ярослава Качиньского, что он покажет силу, что Польша на самом деле не независима. Эти слова демонстрируют, что 11 ноября мы не можем провести так, как хотелось бы Если мы слышим в праздник независимости Польши, что некоторые силы угрожают польской независимости, то я не сомневаюсь, что такие слова приводят к такого рода событиям", — сказал премьер журналистам перед вылетом в Париж.

По его мнению, "каждый ответственный политик должен обязательно высказаться на эту тему". "Мне очень жаль, а порой и стыдно за то, что происходит 11 ноября, когда мы должны показать, как мы гордимся своим отечеством", — отметил Туск.

Польские националисты и правые радикалы в понедельник провели "Марш независимости", в ходе которого у ворот российского посольства была подожжена полицейская будка, а в сторону дипмиссии летели камни, фаеры и петарды. Ранее демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей.