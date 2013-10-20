Шторм выбросил на берег Грузии паром с украинцами
14:47, 20 октября 2013Общество
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Во время сильного шторма в Поти, на черноморском побережье Грузии, в ночь на воскресенье, 20 октября, на берег был выброшен паром под флагом Мальты
Как передает Новости-Грузия, паром был гружен 35 вагонами. По предварительным данным, в составе экипажа парома 14 граждан Украины и 2 гражданина России. Пострадавших нет.
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На черноморском побережье Грузии в ночь на 20 октября был зафиксирован шторм в 5 баллов, в некоторых местах он достигал мощности 6 баллов.
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