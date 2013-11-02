Президент Венесуэлы обвинил Twitter в атаке на свой аккаунт

Атаке, по словам Мадуро, подверглись также аккаунты в Twitter ряда членов венесуэльского правительства. Произошедшее президент Венесуэлы назвал частью заговора, направленного на дестабилизацию обстановки в стране и срыв назначенных на 8 декабря муниципальных выборов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

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При этом Мадуро не сообщил никаких подробностей атаки на его твиттер. В свою очередь министр связи и информации Венесуэлы Делси Родригес ранее заявила, что в аккаунт Мадуро в Twitter, по неустановленным причинам, за 10 минут лишился около шести тысяч подписчиков. Когда именно произошел инцидент, Родригес не уточнила.

Компания Twitter пока никак не отреагировала на высказанные Мадуро обвинения в свой адрес.

Назначенные на 8 декабря муниципальные выборы в Венесуэле рассматриваются политологами как ключевой показатель поддержки правительства Мадуро, находящегося у власти с апреля 2013 года.

Мадуро, сменивший на посту президента Венесуэлы Уго Чавеса, умершего от рака в марте 2013 года, ранее неоднократно заявлял о раскрытии заговоров, направленных против него и правительства страны.