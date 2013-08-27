В Венесуэле задержали преступников, планировавших покушение на Мадуро

По заявлению министра внутренних дел и юстиции Мигеля Торреса, около Каракаса были задержаны двое граждан Колумбии, которые являются предположительными участниками операции под кодовым названием «Желтая папка».

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Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Universal

По мнению полиции, Виктор Йохан Гуэче Москуэра и Эрик Леонардо Хуэритас Риос прибыли в Венесуэлу 13 августа для осуществления плана покушения на Мадуро.

По словам Торреса, задержана только часть банды, в которую выходят 10 человек. Также Торрес считает, что одним из вдохновителей операции является бывший Президент Колумбии Альваро Урибе Велес.