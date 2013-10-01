Венесуэла высылает дипломатов США за "подрывную деятельность"

По словам Мадуро, сотрудники американского диппредставительства в Каракасе проводят регулярные встречи с представителями крайне правых сил с тем, чтобы "финансировать разработку планов саботажа системы электроснабжения" Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

"У меня на руках есть доказательства", — заявил он.

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"Я не могу пойти на то, чтобы они вмешивались во внутренние дела Венесуэлы, я прошу полной поддержки в этой борьбе с вмешательством", — сказал он. Мадуро добавил, что у американских дипломатов есть двое суток, чтобы покинуть страны.

"Мне не важно, какие (ответные) действия предпримет президент (США) Барак Обама!" — отметил президент Венесуэлы.

В марте власти Венесуэлы вскоре после объявления о кончине президента Уго Чавеса выслали из страны двух американских военных атташе, которые якобы пытались дестабилизировать обстановку в стране. Один из них, по утверждениям Каракаса, пытался добыть у венесуэльских военных информацию о ситуации в вооруженных силах, а также предложить им возможные варианты участия в дестабилизации положения в стране.

С 2010 года отношения между Венесуэлой и США поддерживаются на уровне поверенных в делах. В июле власти Венесуэлы объявили об окончании процесса нормализации отношений с США в связи с заявлениями постпреда США при ООН Саманты Пауэр о ее намерении бороться против "репрессий в отношении гражданского общества", якобы имеющих место на Кубе и в Венесуэле.