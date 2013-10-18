Сноуден заявил, что приехал в Россию без секретных документов

Бывший технический сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью New York Times, что приехал в Россию без секретных материалов, передает РИА Новости.

По словам Сноудена, он передал все секретные документы, которые ему удалось получить, журналистам, с которыми встретился в Гонконге, перед полетом в Москву, и не оставил копий себе. Он не взял документы с собой, потому что это было бы "не в интересах общества", заявил Сноуден.

"Да и в чем бы была уникальная ценность того, чтобы лично везти еще одну копию материалов?" - задался риторическим вопросом Сноуден, который получил в России временное политическое убежище сроком на один год.

Разоблачения за подписью Сноудена продолжают появляться в международной прессе.

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Сноуден заявил, что озаботился защитой находившихся при нем документов на территории КНР в Гонконге. По его словам, он хорошо знает разведывательные возможности Китая, поскольку работал в этом направлении в бытность сотрудником фирмы, сотрудничавшей с АНБ США, и даже преподавал курс о противостоянии китайской киберразведке. "Шанс того, что русские или китайцы получили документы, равняется нулю", - сказал Сноуден в интервью, которое, по заявлению газеты, проводилось в России на протяжении нескольких дней.

Ранее представители разведывательного сообщества США выражали обеспокоенность тем, что информация о работе американских спецслужб могла попасть в руки иностранных разведок. По словам Сноудена, он раньше не говорил об отсутствии у него документов, опасаясь растущего давления спецслужб на журналистов, чтобы предотвратить публикацию.