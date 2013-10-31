Сноуден готов дать показания по делу о прослушке Меркель - депутат бундестага

Об этом сказал в интервью немецкой телекомпании ARD депутат бундестага Ганс-Кристиан Штрёбеле, который сегодня в Москве встретился с беглым сотрудником спецслужбы, сообщает РИА Новости.

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”Он выразил принципиальную готовность помочь прояснению ситуации. Предпосылки для этого нужно создать. Это мы долго и всесторонне обсуждали”, - сказал Штрёбеле.

По его словам, Сноуден в ходе беседы ”ясно дал понять, что он знает очень многое”.

О том, что спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон Ангелы Меркель, стало известно на прошлой неделе. Скандал разгорелся с подачи журналистов, которые работали с полученными от Сноудена данными и обратились в правительство Германии за пояснениями. Ряд немецких политиков, в том числе глава немецкого Минюста Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер, высказали мнение, что прокуратура может привлечь экс-сотрудника ЦРУ в качестве свидетеля в деле о прослушке канцлера.