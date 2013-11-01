У берегов Чили произошло второе землетрясение за двое суток

Землетрясения магнитудой 6,6 произошло у побережья центральной части Чили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

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Подземные толчки были зафиксированы в 20.03 в четверг по местному времени (03.03 мск в пятницу). Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах юго-западнее города Кокимба, его очаг залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Чили в среду, 30 октября.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 6.51 мск, располагался в 18 километрах к востоку от города Конститусьон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.

Пострадавших нет.