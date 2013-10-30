В центре Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
08:22, 30 октября 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Чили
В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Чили в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
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Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 6.51 мск, располагался в 18 километрах к востоку от города Конститусьон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.
О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщается.
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