В центре Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Чили в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

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Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 6.51 мск, располагался в 18 километрах к востоку от города Конститусьон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.

О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщается.