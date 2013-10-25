В Японии произошло второе за день землетрясение

Ранее Геологическая служба США сообщила, что магнитуда первого землетрясения, зарегистрированного в 20.10 кск, составила 7,3. Менее чем через час, в 20.57, подземные толчки были зафиксированы более чем в 330 километрах от берега Японии. Очаг залегал на глубине 37 километров, сообщает РИА Новости.

К настоящему моменту в некоторых регионах префектуры Мияги были зафиксированы волны высотой до 30 сантиметров. Японские власти после землетрясения у берегов Японии эвакуируют сотрудников АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в марте 2011 года от вызванного землетрясением разрушительного цунами. Также рекомендация об эвакуации вынесена для ряда прибрежных городов в префектурах Ивате и Офунато.

По теме: В Японии эвакуируют сотрудников АЭС Фукусима после землетрясения

На северо-востоке Японии 11 марта 2011 года произошло одно из крупнейших землетрясений, магнитудой 9,0, получившее название Великого восточного землетрясения. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет.