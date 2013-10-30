В Махачкале произошел взрыв, 14 человек ранены, один погиб

Из-за двойного взрыва в Махачкале 14 человек пострадали, один погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Кавказский региональный центр МЧС РФ.

Взрыв прогремел на углу улиц Советская и Дахадаева, у коньячного магазина, возник пожар. Как позднее сообщили спасатели, произошло два взрыва, в результате которых погиб один человек и несколько получили ранения. Ранее сообщалось о десяти, а чуть позже - о шести пострадавших.

"По последним данным, пострадали 14 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что сообщников волгоградской смертницы подозравают в заказных убийствах и теракте в Махачкале.