В Махачкале произошел взрыв, 14 человек ранены, один погиб
18:11, 30 октября 2013Мир
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Из-за взрыва возник пожар. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
Из-за двойного взрыва в Махачкале 14 человек пострадали, один погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Кавказский региональный центр МЧС РФ.
Взрыв прогремел на углу улиц Советская и Дахадаева, у коньячного магазина, возник пожар. Как позднее сообщили спасатели, произошло два взрыва, в результате которых погиб один человек и несколько получили ранения. Ранее сообщалось о десяти, а чуть позже - о шести пострадавших.
"По последним данным, пострадали 14 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении спасателей.
Напомним, что сообщников волгоградской смертницы подозравают в заказных убийствах и теракте в Махачкале.
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