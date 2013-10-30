Ущерб, нанесенный Кубе за 52 года блокады, составил $1 трлн

Эмбарго США против Кубы было введено в 1962 году. Тем самым они хотят добиться демократической реформы в стране. Генеральная Ассамблея принимает резолюции об отмене блокады уже 22 года, но результата пока не добилась.

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Экономический ущерб, нанесенный Кубе за 52 года блокады, по заявлению кубинской стороны, составляет $1 трлн 126 млрд. Об этом заявил сегодня с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, за то время, пока президентом США является Барак Обама, блокада острова была лишь ужесточена, передаёт RT.

Как сообщил глава дипломатического ведомства, в отношении острова действует бесчисленное множество неуместных ограничений, ущемляющих права жителей острова и наносящих вред экономике страны. В частности, подчеркнул Парилья, меры распространяются даже на медикаменты и оборудование, поставляемое для гаванского Детского онкологического центра имени Вильяма Солера.

«Наш маленький остров не представляет угрозы для национальной безопасности сверхдержавы, - сказал представитель Острова Свободы. - Но потери наших людей в результате экономической, торговой и финансовой блокады, установленной Соединёнными Штатами против Кубы, неисчислимы».

«66% кубинцев живут под разрушительным эффектом блокады со дня своего рождения», - добавил министр иностранных дел.

Одностороннее американское торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы действует с 1961 года. Администрация Барака Обамы с момента прихода к власти в январе 2009 года провозглашала намерение смягчить курс в отношении Гаваны. В апреле 2009 года Вашингтон отменил ряд ограничений на поездки американцев на Кубу и денежные переводы на остров.

Тем не менее, США оставили в силе одностороннее торговое эмбарго в отношении Кубы. Вашингтон настаивает на том, чтобы Гавана немедленно и без всяких условий освободила из тюрем всех политзаключенных и соблюдала основополагающие права кубинских граждан.