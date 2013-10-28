СМИ: Спецслужбы США прекратили прослушку, когда об этом узнал Обама

Агентство национальной безопасности (АНБ) США прекратило прослушивать телефонные разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других мировых лидеров после внутренней проверки Белого дома летом, пишет в понедельник издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, передает РИА Новости.

По информации источника, АНБ больше пяти лет следило примерно за 35 главами государств и правительств мира, пока это не обнаружила администрация президента США Барака Обамы. Как пишет издание, большинство программ по слежке были немедленно прекращены, о закрытии других были выданы распоряжения, которые на данный момент выполняются.

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Источник сообщил Wall Street Journal, что американские спецслужбы проводят одновременно такое количество разведывательных операций, что докладывать президенту США о каждой из них было бы невозможно. По его словам, спецслужбы руководствуются утвержденными Обамой "приоритетами"разведывательной деятельности, но решения по конкретным объектам разведки принимают самостоятельно.

В минувшую субботу немецкий журнал Spiegel сообщал, что во время телефонного разговора Обама заверил Меркель, что ничего не знал о прослушке ее телефона и если бы узнал о подобных действиях со стороны спецслужб, то незамедлительно отдал бы приказ прекратить слежку. В свою очередь, газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в спецслужбах написала, что глава АНБ Кейт Александер еще в 2010 году лично доложил президенту США об этой тайной операции. Представители АНБ, в свою очередь, эту информацию опровергли.