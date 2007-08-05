Конгресс США разрешил прослушивать телефонные разговоры иностранцев

Санкция суда не понадобится

Конгресс США в субботу вечером одобрил законопроект, позволяющий разведывательному управлению страны проводить электронную слежку за иностранными гражданами без санкций суда. Законопроект поддержали 227 конгрессменов Палаты представителей, против проголосовали 183. Днем ранее данный законопроект был поддержан в Сенате, 60-28, отмечает Reuters. Согласно принятому документу, американская разведка сможет прослушивать телефонные разговоры иностранцев без судебного ордера.

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