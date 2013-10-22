Министры обороны НАТО обсуждают в Брюсселе ядерную политику

Ожидается, что участники заседания обсудят ряд вопросов ядерной политики альянса. Она постоянно пересматривается, принимаются общие решения с целью ее модификации или адаптации в свете новых событий, а также с целью обновления и усовершенствования процедур планирования и консультаций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что альянс готов продолжить сокращение своих ядерных арсеналов, но только если договорится с Россией о сбалансированном сокращении. При этом он указал, что НАТО намерена оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует ядерное оружие.

На саммите НАТО в мае в Чикаго его участники высказались в поддержку дальнейшего сокращения ядерных сил.