НАТО подсчитало сумму убытков от сомалийского пиратства

Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на 59-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дубровнике, передает ИТАР-ТАСС.

”Ущерб от сомалийского пиратства оценивается в 18 млрд долл в год, - заявил он. - Если бы не операции НАТО в регионе, цифры были бы еще больше”.

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В регионе Африканского Рога с августа 2009 года силами НАТО и их союзников ведется операция по борьбе с пиратством ”Океанский щит”. Ее целью является пресечение грабежа и захвата кораблей на пролегающих там торговых маршрутах.

В настоящий момент сомалийским пиратам противодействуют четыре корабля (ВМС США, Дании, Нидерландов, Турции), а также присоединившийся к операции 10 октября фрегат ВМС Украины ”Гетман Сагайдачный”. Задействованный в ней воинский контингент насчитывает около 1 тыс человек.

Параллельно с ”Океанским щитом” проводится операция ЕС ”Аталанта”, стартовавшая 8 декабря 2008 года. Основной целью миссии является обеспечение безопасности судов, доставляющих помощь в Мали по линии Всемирной продовольственной программы, а также борьба с пиратством. В состав миссии входят четыре корабля, два самолета и 2 тыс. военнослужащих. Бюджет операции до 2014 года составляет 14,9 млн евро.