В Москве задержали около 380 человек, которых допросят по делу о хулиганстве (фото)

Около 380 задержанных в районе Западное Бирюлево в Москве будут допрошены по уголовному делу о хулиганстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Учитывая обстоятельства сегодняшнего происшествия в районе Бирюлево Западное, 30 следователей главного следственного управления ГУМВД России по Москве в настоящее время проводят неотложные следственные действия с задержанными за нарушения общественного порядка. Около 380 задержанных будут допрошены по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 213 (хулиганство)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что пока задержанных допрашивают как свидетелей.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 13 октября, «народный сход», собравший по некоторым оценкам 600 человек, завершился погромом торгового центра «Бирюза», возведением баррикад и столкновениями с бойцами ОМОНа. Толпа, в которой были националисты, футбольные фанаты и местные жители, бросилась на «Бирюзу» с криками «Россия для русских!» и «Русские, вперед!» после того, как полицейские начали оттеснять толпу от разгромленного торгового центра "Бирюза", в них полетели бутылки, камни, палки и металлические урны.

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Участники акции, переросшей в беспорядки, в Бирюлево оказали сопротивление сотрудникам полиции. После того, как правоохранители задержали несколько участников акции, их соратники попытались отбить задержанных у ОМОН.

Обстановка в Бирюлево накалилась после убийства 25-летнего Егора Щербакова. По имеющейся информации, в ночь на 10 октября Щербакова на глазах его девушки зарезал приезжий неславянской внешности. Первый «народный сход» прошел у здания местного отдела полиции вечером 12 октября.

Из-за беспорядков в Бирюлево, на юге Москвы, в городе по личному распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева введен план «Вулкан», подразумевающий мобилизацию всего личного состава столичной полиции.