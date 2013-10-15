В Ватикане назначили нового госсекретаря

О том, что Папа Римский назначил опытного дипломата Паролина, который был до этого нунцием (послом Ватикана) в Венесуэле, на второй по значению пост в иерархии Римско-католической церкви, было объявлено 31 августа. Предполагалось, что на церемонии во вторник Папа Римский поблагодарит 78-летнего кардинала Тарчизио Бертоне, который был госсекретарем с сентября 2006 года, за многолетнее служение и официально представить его преемника, сообщает РИА Новости.

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В итоге прощание с Бертоне состоялось, но новый ”премьер-министр” Святого престола пока еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Сам понтифик назвал сложившуюся ситуацию ”приемом in absentia (в отсутствие)”. Он сообщил, что новый госсекретарь вступит в должность через несколько недель.

Глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди в свою очередь заявил, что ”никакой чрезвычайной ситуации не возникло”, поскольку до выздоровления Паролина обеспечивать текущую деятельность Госсекретариата будут руководители двух его отделов.

В связи с назначением Паролина местные эксперты, прежде всего, отмечали, что завершилась ”эпоха могущественного госсекретаря Бертоне”. В последнее время кардинал Бертоне не раз подвергался серьезной критике со стороны ряда национальных епископатов в связи с деятельностью Римской курии и в особенности из-за скандального дела Vatileaks, связанного с утечкой секретных документов из Ватикана. Следствием этого дела стал арест в мае 2012 года личного камердинера Папы Бенедикта XVI Паоло Габриэле, который позже был признан виновным в хищении документов из апартаментов понтифика.