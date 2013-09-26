Ватикан объявил Христа первым микроблогером

По словам Равази, Христос стал использовать короткие фразы, содержащие меньше 45 символов, задолго до того, как появился сервис микроблогов Twitter и само слово «твит». В качестве примера архиепископ привел заповедь Христа «Любите друг друга», пишет Лента.ру со ссылкой на газету Le Soir.

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Ранее Джанфранко Равази уже сравнивал библейские высказывания Христа с твитами. В своей статье для итальянской газеты La Stampa, опубликованной в марте 2013 года, Равази называет слова Иисуса «исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие» своеобразным твитом — «простым, ясным и вместе с тем исполненным эзотерического смысла».

Как пишет Равази, на греческом эта фраза укладывается в 8 слов, а на итальянском для ее написания требуется 90 символов, что на 50 символов меньше максимальной длины сообщения в Twitter.

В 2009 году широкую известность Джанфранко Равази принесли его слова о том, что учение об эволюции, разработанное Чарльзом Дарвином, не противоречит библейской версии о происхождении мира. По этой причине, заявил тогда священнослужитель, Ватикан никогда официально не отрицал теорию эволюции.