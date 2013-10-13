Сирийская оппозиция заявила, что не намерена обсуждать вопрос урегулирования кризиса

Основная политическая сила сирийской оппозиции Сирийский национальный совет (СНС) заявила, что не собирается участвовать в предстоящих переговорах "Женева-2" с рядом западных стран по урегулированию сирийского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Представители совета заявили, что СНС покинет оппозиционную Национальную коалицию, если она примет участие в конференции.

Ранее командиры вооруженного крыла сирийской оппозиции заявили, что не вступят в переговоры с представителями власти Президента Сирии Башара Асада. По мнению лидера "Лива ат-Таухид" - военного крыла организации сирийских "Братьев-мусульман" Абдель Кадер ас-Салеха, недавний отказ 13 организаций вооруженной оппозиции в признании Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии во многом связан с согласием руководства Нацкоалиции принять условия проведения предстоящей конференции "Женева-2" и начать переговоры с режимом Асада.

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Россия и США - инициаторы созыва конференции "Женева-2" по мирному урегулированию сирийской проблемы - надеются провести ее в середине ноября. Эту договоренность подтвердили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Стороны согласовали конкретные шаги подготовки конференции с тем, чтобы в ней приняли участие как представители властей Сирии, так и оппозиция. Окончательную дату конференции будет определять ООН в сотрудничестве со спецпредставителем ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) Лахдаром Брахими. По мнению наблюдателей, организаторам конференции предстоит решить сложную проблему реального представительства оппозиционных сил на переговорах в Женеве, поскольку лидеры вооруженной оппозиции отказываются принимать в ней участие.