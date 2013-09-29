Генсек ООН встретился с главой сирийской оппозиции

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился в субботу с лидером Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил Ахмадом Джарбой и призвал его договориться с другими антиправительственными силами Сирии, чтобы представить единую делегацию на предстоящей в ноябре конференции в Женеве, сообщила в пятницу пресс-служба всемирной организации, сообщает РИА Новости.

По теме: ООН расследует семь инцидентов, связанных с применением химоружия в Сирии

"Генеральный секретарь приветствовал обещание Джарбы направить делегацию на конференцию в Женеве и призвал Национальную коалицию выйти на контакт с другими оппозиционными силами и договориться о представителе и единой делегации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне Пан Ги Мун объявил, что конференцию в Женеве он намерен созвать в середине ноября. В ней предполагается участие как властей, так и оппозиции Сирии с тем, чтобы они смогли договориться о формировании переходного правительства для мирного урегулирования конфликта.