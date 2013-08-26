Сирийская оппозиция заявляет, что говорить с Асадом больше не о чем

Сирийская оппозиция исключает свое участие в мирной конференции "Женева-2"после якобы проведенной правительственными войсками химической атаки под Дамаском, заявил генсекретарь Национальной коалиции оппозиционных сил Сирии Бадра Ямуса, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Ряд СМИ 21 августа сообщил о масштабном применении войсками правительства страны химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, более 600 человек. Оппозиция утверждает, что число жертв могло достигнуть 1,3 тысячи человек. После инцидента стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.

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В понедельник лидеры Нацкоалиции встречались в Стамбуле с дипломатами из группы "Друзей Сирии", представляющей западные и арабские страны. "Эта встреча была устроена в связи с "Женевой-2", но мы отказались о ней говорить после того, что случилось... Мы должны наказать диктатора... и после этого мы сможем обсуждать женевскую конференцию", - сообщил агентству Ямус.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по ситуации в Сирии заявил, что США обязуются добиться участия сирийской оппозиции в "Женеве-2".