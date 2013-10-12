В США поезд столкнулся с грузовиком: есть жертвы
00:16, 12 октября 2013Мир
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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в американском штате Западная Виргиния, один человек погиб, более 60 получили различные травмы.
В результате столкновения два вагона поезда сошли с рельсов Фото © Fotolia
Об этом сообщил руководитель местной спасательной службы Джим Уайс, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел в пятницу вечером в округе Покахонтас. В результате столкновения два вагона поезда сошли с рельсов.
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Из пострадавших пассажиров трое находятся в тяжелом состоянии, срочная госпитализация потребовалась в общей сложности 21 человеку.
Кроме того, 45 человек с легкими травмами были доставлены в больницу на автобусе.
Полиция начала расследование причин аварии.
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