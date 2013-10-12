В США поезд столкнулся с грузовиком: есть жертвы

Об этом сообщил руководитель местной спасательной службы Джим Уайс, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в пятницу вечером в округе Покахонтас. В результате столкновения два вагона поезда сошли с рельсов.

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Из пострадавших пассажиров трое находятся в тяжелом состоянии, срочная госпитализация потребовалась в общей сложности 21 человеку.

Кроме того, 45 человек с легкими травмами были доставлены в больницу на автобусе.

Полиция начала расследование причин аварии.