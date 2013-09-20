В Молдове поезд "Кишинев-Москва" столкнулся с грузовиком (фото)

В результате происшествия тяжелые травмы получил водитель грузовика, никто из пассажиров поезда не пострадал. После замены поврежденного тепловоза состав продолжит движение в Москву, передает ИТАР-ТАСС.

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По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который пересек железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.