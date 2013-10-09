Число погибших у острова Лампедуза в Италии мигрантов превысило 300 человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 289 погибших. У Лампедузы 3 октября потерпела крушение лодка, перевозившая из Ливии 518 беженцев из Эфиопии, Эритреи и ряда других стран Африки. По предварительным данным, судно загорелось в нескольких километрах от берега из-за того, что мигранты решили зажечь на борту костер, чтобы привлечь к себе внимание. Спастись удалось 155 беженцам.

По последним данным, спасатели подняли тела 302 человек, среди них 210 мужчин, 83 женщины и девять детей.