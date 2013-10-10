Сноуден уже потратил все свои деньги - Кучерена

Адвокат бывшего сторудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в ближайшее время Сноуден устроится на работу в России. «Я надеюсь, что в ближайшее время он устроится на работу в России. Этот вопрос будет решаться на семейном совете. Я могу так сказать: приглашений достаточно много. Сейчас вопрос рассматривается. Я убежден, что Эдвард найдет работу, и работу высокооплачиваемую», - сказал адвокат и дабавил, что это может быть IT-сфера или правозащитная деятельность.

Кучерена сообщил, что Сноуден уже потратил свои сбережения и живет за счет помощи различных фондов, поэтому хочет устроиться на работу.

Также он отметил, что до сих пор никаких официальных обвинений в адрес Сноудена со стороны США не предъявлено. «То есть продолжают преследовать, опасность остается высокая, но на самом деле это находится вне юридического поля. Нам говорят: «Отдайте нам, и все»! Мы говорим: «Слушайте, есть процедура. Россия не выдает, у нас нет соглашения между Соединенными Штатами Америки и Россией», - рассказал адвокат.

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Многие продюсеры хотят снять фильм об бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене.

«Каждый день звонят и американские продюсеры, английские продюсеры, много очень европейских продюсеров. Конечно, эта история интересна всем», - сказал Кучерена.

По его словам, ему постоянно задают вопросы о личной жизни Сноудена, его детстве, о том как, он пришел к решению разоблачить спецслужбы США.

По словам Кучерены, никаких переговоров Сноуден с другими странами о политическом убежище не ведет.

«В соответствии с нашим законодательством, он получил временное убежище, он проживает на территории России один год, затем это может быть продлено по его желанию. Если он уезжает с территории Российской Федерации, то, соответственно, временное убежище он теряет, поскольку он переехал в другую страну и решает все вопросы в той стране, где он может оказаться», - сказал адвокат.

В свою очередь, отец Сноудена Лон, прилетевший сегодня в Москву, чтобы встретиться с сыном, сообщил, что не знает, где сейчас находится Эдвард. «Я не могу ответить на вопрос, я не знаю, где он, у меня нет таких представлений, где сейчас находится Эдвард», - сказал он.

При этом Сноуден-старший подчеркнул, что его сын - не предатель, а разоблачитель.

Как сообщал УНИАН, разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Сноуден с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В США Сноуден обвиняется в разглашении секретной информации. Его американский паспорт был аннулирован, поэтому он не мог покинуть транзитную зону «Шереметьево». Сноуден обратился в Федеральную миграционную службу РФ с запросом на предоставление временного убежища в России.

Белый дом настаивал на возвращении Сноудена в США.

1 августа Сноуден получил временное убежище в России сроком на год.