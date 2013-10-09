Организатор боя Кличко - Поветкин утверждает, что окупил все расходы

Об этом миллиардер написал в своем Twitter.

В частности, на вопрос одного из посетителей на своей странице он ответил: "Я не сливаю деньги. Я вернул все инвестиции и привез в Москву самый ожидаемый и резонансный бой. Разве это плохо?".

Напомним, что по итогам торгов на право проведения боя, состоявшихся полгода назад в Панаме, Рябинский стал победителем, предложив сумму призовых спортсменам в 23 млн 233 тыс. 330 долларов. Остальные организационные расходы составили примерно 1,5-2 млн долларов. Гонорар Кличко-младшего за бой с Поветкиным составил 17 млн долларов.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко в 12-раундовом поединке единогласным решением судей победил Александра Поветкина по очкам и отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.