Лидер КНДР сменил почти половину чиновников за два года

В отчете южнокорейского министерства по делам объединения говорится о том, что менее чем за два года в качестве лидера Ким Чен Ын заменил 97 из 218 высокопоставленных чиновников в Трудовой партии, правительстве и военном ведомстве. Первая перестановка в северокорейском правительстве состоялась на заседании партии в апреле 2012 года.

По итогам этого заседания повышения получили секретарь партии Чхве Рен Хе, а также тетка Ким Чен Ына Ким Ген Хи и дядя Чан Сон Тхэк. В апреле этого года новые должности получили еще ряд чиновников, в том числе действующий глава правительства Пак Пон Чжу, сообщает РИА Новости.

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Специалисты также отметили повышение интереса Ким Чен Ына к экономическим проектам.

Сопровождение Ким Чен Ына тоже изменилось. В 2012 году на публичных мероприятиях чаще всего вместе с лидером был замечен его дядя Чан Сон Тхэк (106 раз). Однако в этом году Чан Сон Тхэк сопровождал лидера всего 49 раз, а вице-маршал Чхве Рен Хе присутствовал вместе с Ким Чен Ыном на мероприятиях 112 раз.