Источник: КНДР попросила Китай признать ее ядерной державой

Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье.

Это заявление было сделано спецпосланником Ким Чен Ына Чхве Рён Хэ во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом месяце, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник, специализирующийся на отношениях Южной Кореи и Китая.

"Китайская сторона высказала свою негативную позицию", - отметил южнокорейский источник.

Ранее сообщалось, что КНДР может возобновить работу ядерного реактора в Йонбене, приостановленную в 2007 году.

По теме: КНДР согласилась на переговоры по денуклеаризации

Ожидается, что вопрос с северокорейским ядерным оружием станет одной из главных тем обсуждения на предстоящем саммите южнокорейского президента Пак Кын Хе с Си Цзиньпином.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Генсек ООН Пан Ги Мун 19 мая призвал КНДР вернуться к переговорам в шестистороннем формате. Позднее агентство Ренхап со ссылкой на заявление Чхве Рён Хэ, направленного в Китай спецпосланника Ким Чен Ына, сообщило, что КНДР выступает за возобновление шестисторонних переговоров.