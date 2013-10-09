В Венесуэле обрушился автомобильный мост

По данным властей штата Миранда, в результате инцидента пострадали автомобили, которые в этот момент проезжали по мосту. Также пострадал мотоцикл, сообщают РИА Новости со ссылкой местные СМИ.

По теме: Шулявский мост в Киеве разрушается из-за фур (фото)

Находящиеся на месте спасатели считают, что причиной обрушения моста мог стать чрезмерный вес автомобильных фур, который превысил установленную безопасную норму.

Причиной скопления тяжелых машин могли стать действия группы мотоциклистов, которые перекрыли выезд с моста в знак протеста против ситуации с обеспечением безопасности в Венесуэле.

В настоящий момент из-за инцидента на шоссе скопилась огромная автомобильная пробка. Водители отмечают, что альтернативных путей для объезда этого моста нет.