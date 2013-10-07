СМИ: Экс-министр обороны Греции приговорен к 20 годам тюрьмы за взятки

Суд в Греции приговорил бывшего министра обороны Акиса Цохадзопулоса к 20 годам тюрьмы по обвинениям во взятках и отмывании денег, полученных незаконным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

Это самое строгое наказание за это преступление. Другие подсудимые получили сроки от 6 до 16 лет. Супруга экс-министра Вики Стамати осуждена на 12 лет. Двоюродный брат экс-министра Никос Зигос получил 6 лет - он был единственным подсудимым, признавшим вину, и его искреннее раскаяние стало смягчающим обстоятельством при назначении меры наказания.

Двенадцать лет получила дочь Цохадзопулоса Арети - в этом деле это единственный случай, когда суд не последовал рекомендации прокуроров, который предложил для нее 10 лет лишения свободы.

Новый процесс длился с апреля, на скамье подсудимых были 19 человек, в том числе жена, бывшая жена, дочь, двоюродный брат Цохадзопулоса, а также его друзья и бывшие сотрудники.

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По версии следствия, экс-министр и другие подсудимые незаконно получили "по меньшей мере" 55 миллионов евро (18 миллиардов драхм) за заключение контрактов по покупке систем ПВО и подводных лодок в период с 1997 года по 2001 год, заявлялось на суде.

Цохадзопулос в апреле 2013 года уже был приговорен к 8 годам тюрьмы за неверную налоговую декларацию, у него конфисковали особняк у подножия Акрополя, заморозили счета. Политик, в 1996 году претендовавший на пост премьер-министра Греции, отрицал свою вину.