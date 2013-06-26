Обмен данными с Европой поможет в борьбе с отмыванием денег – эксперт

«В свете ужесточения системы банковского надзора в случае присоединения к подобной инициативе, бизнес из Центральной и Восточной Европы, который пользовался разными налогооптимизационными схемами, в том числе, пользуясь оффшорами для временной аккумуляции средств за пределами родных стран, сократит в разы подобную практику. Также, возможно, украинские бизнесмены будут более мотивированы держать свои средства на территории стран, где они их зарабатывают», – цитирует Устенко РБК-Украина.

Устенко констатирует, что обмен банковской информацией приведет к тому, что транзакционные затраты для разного рода переводов средств в оффшоры станут настолько большими, что компании больше потеряют, чем заработают, или уровень экономии будет настолько мал, что это только дестимулирует бизнес заниматься рискованной деятельностью.

«Для Украины это будет положительный сигнал. С одной стороны – это сильный маркетинговый ход, который будет свидетельствовать, что Украина в глазах мирового сообщества станет страной, которая борется с оффшорами. С другой стороны - это стимул оставлять активы в стране, что положительно отразится на финансовом счете, на привлечении инвестиций», – убежден эксперт.

Напомним, что 12 апреля министры финансов ФРГ, Франции, Испании, Италии, Великобритании и Польши потребовали введения во всех странах ЕС автоматического обмена информацией о банковских данных, подчеркнув, что в этом вопросе необходим широкий обмен данными о любых видах доходов и со странами, не входящими в Евросоюз.